Финансовой помощи НАТО Украине явно не хватит для победы, заявил Мирошник

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро явно не хватит для победы, но точно хватит для продолжения кровопролития и затягивания боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Саммит НАТО проходит 7−8 июля в Анкаре. На нем планируют обсудить предложение о выделении Украине 70 миллиардов евро в этом году и, как минимум, такой же суммы в 2027 году.
«Этих средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит. Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно», — сказал Мирошник «Известиям».
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