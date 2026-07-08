Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансовой помощи НАТО Украине явно не хватит для победы, заявил Мирошник

Мирошник: помощи НАТО Киеву в 70 млрд евро явно не хватит для победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Финансовой помощи НАТО для Украины в размере 70 миллиардов евро явно не хватит для победы, но точно хватит для продолжения кровопролития и затягивания боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Саммит НАТО проходит 7−8 июля в Анкаре. На нем планируют обсудить предложение о выделении Украине 70 миллиардов евро в этом году и, как минимум, такой же суммы в 2027 году.

«Этих средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит. Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно», — сказал Мирошник «Известиям».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше