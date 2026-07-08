Новости СВО 8 июля: Освобождена Петро-Ивановка, разгром 115-й бригады ВСУ и штурм Дружковки, Зеленский опять просится в НАТО

Сумская область 8 июля: потери 115-й бригады ВСУ и бои у Бачевска.
ВС РФ продолжают отодвигать противника от Курской области. Подразделения «Севера» наступают в Бачевске и у села Уланово. Бои также идут в Рыжевке, Писаревке, Марьине, Новой Сечи, посёлке Хотень и южнее Иволжанского.
— Командование 115-й ОБр ТерО на своих ресурсах фактически публично признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счёт вынужденных переселенцев, — сообщили в группировке «Север».
За сутки противник потерял в Сумской области больше 140 человек, а также САУ «Богдана», миномёт, пикапы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.
Харьковская область 8 июля: освобождена Петро-Ивановка.
Армия России освободила Петро-Ивановку. Бойцы 69-й дивизии 6-й армии разгромили подразделения испаноязычных наёмников и 5-ю бригаду Национальной гвардии Украины. В группировке «Север» отметили, что киевское командование на это направление вынуждено перебрасывать резервы, в том числе из-под Купянска.
— Цель на горизонте направления — сам Великий Бурлук, крупный логистический узел, через который идёт снабжение украинских формирований на этом участке и который командование ВСУ спешно готовит к обороне, стягивая резервы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Общие суточные потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Север» превысили 60 человек.
Операторы БПЛА группировки «Запад» уничтожили живую силу противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
ДНР 8 июля: зачистка Осыково и штурм Алексеево-Дружковки.
Российские войска вытесняют ВСУ из Красного Лимана. Также начинается наступление на Дружковку. Бойцы Южной группировки ВС РФ приступили к штурму нескольких населённых пунктов.
— Наши штурмовые группы при поддержке отрядов БПЛА заходят в Осыково и Алексеево-Дружковку — населённые пункты, вплотную прилегающие к городу. Дружковка меньше по площади, и не с таким развитым промышленным сектором, как Константиновка, — ВСУшникам тяжелее там будет цепляться за укрепы в городской черте, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
Карта СВО на 8 июля 2026 года.
Трамп в Турции: итоги переговоров с Путиным и Зеленским.
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Турции сделал выводы после телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
— Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что что-то должно произойти. Думаю, что так и будет, и я надеюсь, что мы скоро это уладим, — сказал американский лидер.
При этом Трамп добавил, что решение вооружённого конфликта на Украине сейчас маловероятно, но, по его мнению, именно в такие моменты завершают боевые действия. Президента США столкновение Москвы и Киева раздражает.
— Я видел поля сражений. Мне присылают фотографии. Честно говоря, мне хочется сказать: «Не присылайте их мне». Пит Хегсет присылает мне фотографии. Я говорю: «Пит, знаешь что? Это не улучшает внешний вид», — утверждает Трамп.
Зеленский просится в НАТО, но альянс не готов принять Украину.
Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где проходит встреча глав стран НАТО. В ходе своего выступления он призвал принять Украину в Североатлантический альянс.
— Украина должна быть в НАТО. НАТО с Украиной — это альянс будущего, — заявил Зеленский.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что НАТО нуждается в Украине, но её вступление в Североатлантический альянс «не входит в политические планы».
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 7 июля.