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Стрикланд извинился перед Порье за слова о мужской депрессии

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикланд извинился перед бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг) Дастином Порье, которого ранее жёстко раскритиковал за откровения о мужской депрессии и призывал «заткнуться».

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикланд извинился перед бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг) Дастином Порье, которого ранее жёстко раскритиковал за откровения о мужской депрессии и призывал «заткнуться».

"Я поговорил с Дастином и понял, что он действительно тяжело переживает из-за своих поступков.

Честно говоря, сначала я думал, что он просто пытается спасти свою репутацию. Но, как оказалось, не все такие уроды, как я. Так что я беру свои слова обратно и хочу извиниться перед Дастином", — написал Стрикланд на своей странице в социальной сети X.

Ранее Шлеменко назвал Шару Буллета фаворитом в возможном бою со Стрикландом.