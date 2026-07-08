«Им некуда отступать»: как развивается конфликт между Киевом и Варшавой

Идеолого-дипломатический конфликт между Украиной и Польшей, вероятно, ещё не дошёл до предела, считают в офисе Зеленского. Там говорят, что новый виток эскалации возможен на фоне очередной годовщины Волынской резни. При этом большая часть поляков укрепляется во мнении, что именно Киев виноват в перепалке. Ранее польский премьер Дональд Туск назвал глупыми попытки Зеленского получить политическую поддержку за счёт героизации нацистов. По словам экспертов, примирение и компромисс между двумя странами всё менее вероятны.