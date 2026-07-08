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На юге Ирана в городе Сирик прогремели несколько взрывов

IRIB: в иранском городе Сирик прогремели семь взрывов.

ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. Шесть взрывов прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В одном из населенных пунктов на острове Кешм были слышны шесть взрывов», — говорится в сообщении.

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