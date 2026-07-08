Румыния пригрозила Украине из-за падающих у границ беспилотников

Требование Киеву последовало после двух инцидентов у румынского побережья. 5 июня в порту Констанца взорвался украинский морской дрон, потерявший управление из-за радиопомех. А 29 мая аналогичный беспилотник врезался в жилой дом в том же регионе, пострадали два человека. После этих случаев президент Румынии Никушор Дан распорядился усилить разведку в Черноморском регионе и подготовить новые поставки вооружений.