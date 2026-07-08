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Доцент Перенджиев: в покушении на Ермолаева могли участвовать спецслужбы Украины

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с RT заявил, что к покушению на украинского олигарха Вадима Ермолаева могли быть причастны украинские спецслужбы.

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с RT заявил, что к покушению на украинского олигарха Вадима Ермолаева могли быть причастны украинские спецслужбы.

По его словам, бизнесмен обладал информацией о коррупционных делах окружения Владимира Зеленского.

«В условиях разгорающегося скандала Ермолаев должен был давать показания», — отметил эксперт.

Перенджиев добавил, что версия попытки убийства из-за передела теневого бизнеса в Днепропетровске также возможна. Но главный момент, по мнению эксперта, заключается в следующем: Ермолаева хотели убить, поскольку «он слишком много знал».

Ранее работник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева Анастасии Березовской.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Одним из пострадавших оказался олигарх Вадим Ермолаев.

В окрестностях Киева нашли труп подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева.

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