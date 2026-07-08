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США нанесли удары по Ирану

Вооруженные силы США наносят удары по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование (CENTCOM).

Вооруженные силы США наносят удары по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование (CENTCOM).

По информации CENTCOM, причиной ударов стала атака Ирана на коммерческие суда накануне. «Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», — указано в сообщении командования соцсети X.

Об ударах в южном портовом городе Сирик сообщил иранский телеканал Press TV. Взрывы также были слышны на острове Кешм в портовом городе Бандар-Аббас.

Вчера власти Катара и Саудовской Аравии обвинили Иран ударах на танкеры Al Rekayyat и Wadiyan. По информации Reuters, ночью 7 июля по катарскому судну ударили беспилотники, оно было повреждено.

В прошлый раз срыв перемирия между США и Ираном произошел в конце июня, когда стороны вновь обменялись ударами. Поводом для возобновления огня также стали атаки Тегерана на суда. После двух дней обстрелов противники вновь договорились о мире, а Иран, по сведениям Axios, согласился прекратить мешать судоходству.

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