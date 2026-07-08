США нанесли удары по Ирану

В прошлый раз срыв перемирия между США и Ираном произошел в конце июня, когда стороны вновь обменялись ударами. Поводом для возобновления огня также стали атаки Тегерана на суда. После двух дней обстрелов противники вновь договорились о мире, а Иран, по сведениям Axios, согласился прекратить мешать судоходству.