WSJ: В США намерены лоббировать законопроект о новых санкциях против России

Законодатели собираются встретиться с Бессентом на ужине, организованном американским послом в Турции Томом Бараком. По информации издания, они хотят убедить главу Минфина поддержать законопроект, внесенный сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блументалем, который предусматривает возможность введения санкций и тарифов против стран, ведущих бизнес с РФ, включая любое государство, покупающее российские нефть и уран.