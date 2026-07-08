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WSJ: В США намерены лоббировать законопроект о новых санкциях против России

Группа американских конгрессменов планирует лоббировать принятие застопорившегося законопроекта о санкциях против РФ на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях саммита Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 7 июля, написало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Группа американских конгрессменов планирует лоббировать принятие застопорившегося законопроекта о санкциях против РФ на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях саммита Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 7 июля, написало издание The Wall Street Journal (WSJ).

— Общепартийная группа американских законодателей планирует лоббировать принятие давно застопорившегося законодательства о введении новых санкций против России, — говорится в статье.

Законодатели собираются встретиться с Бессентом на ужине, организованном американским послом в Турции Томом Бараком. По информации издания, они хотят убедить главу Минфина поддержать законопроект, внесенный сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блументалем, который предусматривает возможность введения санкций и тарифов против стран, ведущих бизнес с РФ, включая любое государство, покупающее российские нефть и уран.

Европейские чиновники не ждут от президента США Дональда Трампа того, что он усилит давление на Россию за счет новых санкций, написало ранее агентство Bloomberg.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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