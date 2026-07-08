ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед матчем ⅛ финала ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила двух представителей Федерации футбола США (USSF) перед матчем ⅛ финала чемпионата мира — 2026 со сборной Бельгии.
Речь идёт о менеджере национальной команды Сэме Запатке и вице-президенте USSF по вопросам безопасности Фрэнке Паннелле. Информация об их отстранении была опубликована на официальном сайте ФИФА в дисциплинарных материалах перед встречей, однако каких-либо пояснений со стороны организации не последовало, сообщает Front Office Sports.
В Федерации футбола США подтвердили факт санкций, но отказались комментировать их причины, предложив обращаться за разъяснениями в ФИФА. В свою очередь, в международной федерации также не стали давать комментарии. При этом в USSF подчеркнули, что отстранение «не связано с отменой дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна», который ранее получил красную карточку, но впоследствии был допущен к игре со сборной Бельгии.
Сборная США завершила выступление на домашнем чемпионате мира на стадии ⅛ финала, уступив Бельгии со счётом 1:4. После вылета команды главный тренер Маурисио Почеттино заявил, что обсудит своё будущее с руководством Федерации футбола США после окончания турнира.
Ранее член парламента Великобритании Эд Дейви подверг критике главу ФИФА Джанни Инфантино.