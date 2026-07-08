ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед матчем ⅛ финала ЧМ

В Федерации футбола США подтвердили факт санкций, но отказались комментировать их причины, предложив обращаться за разъяснениями в ФИФА. В свою очередь, в международной федерации также не стали давать комментарии. При этом в USSF подчеркнули, что отстранение «не связано с отменой дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна», который ранее получил красную карточку, но впоследствии был допущен к игре со сборной Бельгии.