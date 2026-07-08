В иранском городе Бендер-Аббас прогремела серия взрывов

ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. Шесть взрывов прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«В городе Бендер-Аббас прозвучали шесть взрывов», — говорится в сообщении.
Подробностей иранское ТВ не приводит.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше