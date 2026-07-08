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В иранском городе Бендер-Аббас прогремела серия взрывов

IRIB: в иранском городе Бендер-Аббас прогремели шесть взрывов.

ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. Шесть взрывов прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В городе Бендер-Аббас прозвучали шесть взрывов», — говорится в сообщении.

Подробностей иранское ТВ не приводит.

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