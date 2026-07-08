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Пентагон объяснил возобновление ударов по Ирану

CENTCOM: удары США по Ирану стали ответом на атаки на суда в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Новые удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе, утверждает Центральное командование Пентагона (CENTCOM).

«Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив», — заявило командование в соцсети Х.

По мнению Пентагона, действия Тегерана являются «неоправданными» и «опасными».

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