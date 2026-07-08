Пентагон объяснил возобновление ударов по Ирану

«Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив», — заявило командование в соцсети Х.
По мнению Пентагона, действия Тегерана являются «неоправданными» и «опасными».
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше