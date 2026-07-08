CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе

Ормузский пролив остаётся одной из ключевых точек мировой торговли энергоресурсами: через него проходит значительная часть поставок нефти и газа. Любая эскалация в этом районе может повлиять не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на мировые рынки.