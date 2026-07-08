Экс-нардеп Олейник: покушение на Ермолаева — подарок Буданова Зеленскому

«Есть информация, что Ермолаев пошёл на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины против Зеленского и даже был готов дать показания в Европарламенте по коррупции, потому что это деньги европейцев и американцев. Все говорят, что это была главная причина того, чтобы устранить Ермолаева. Это в традициях украинской власти, при Порошенко такие меры применялись к оппонентам, а при Зеленском тем более: если они видят угрозу, то они могут и принять решение о ликвидации», — добавил Олейник.