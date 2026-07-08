Экс-нардеп Олейник: покушение на Ермолаева — подарок Буданова Зеленскому

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил RT, что приказ о ликвидации украинского олигарха Вадима Ермолаева отдавался на высшем уровне.
«Я думаю, что команда была дана на уровне (Владимира. — RT) Зеленского. Также не исключаю, что это мог быть подарок (руководителя офиса главы киевского режима Кирилла. — RT) Буданова* Зеленскому, некая услуга», — рассказал он RT.
На Украине у Ермолаева был обширный бизнес, отмечает эксперт.
«Недвижимость, сельское хозяйство, стоматология, ну и кол-центры, конечно, — около 100—150 кол-центров, 15 тыс. операторов. Собственно, Днепропетровск был столицей кол-центров, которые работали не только на Россию, но и на Европу. Их традиционно “крышевала” СБУ. Но у Кирилла Буданова тоже есть люди, которые специализируются на “крышевании” бизнеса, и подразделения, которые занимаются, я бы сказал, отстрелом людей», — подчеркнул собеседник.
Экс-депутат добавляет, что в своё время Зеленский достал Ермолаева так, что тот отказался от гражданства Украины. А в 2023 году Киев ввёл против олигарха санкции.
«Есть информация, что Ермолаев пошёл на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины против Зеленского и даже был готов дать показания в Европарламенте по коррупции, потому что это деньги европейцев и американцев. Все говорят, что это была главная причина того, чтобы устранить Ермолаева. Это в традициях украинской власти, при Порошенко такие меры применялись к оппонентам, а при Зеленском тем более: если они видят угрозу, то они могут и принять решение о ликвидации», — добавил Олейник.
Доцент РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с RT заявил, что к покушению на украинского олигарха могли быть причастны украинские спецслужбы.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.