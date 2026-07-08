Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала об освобождении

«Конечно, это классно, когда есть такой институт, как представители МВД России за рубежом. Это замечательно, потому что в такую ситуацию, как моя, может попасть любой человек. Я ведь тоже доверилась человеку и даже представить не могла, чем все закончится. Есть девушки, которым просто предлагают якобы хорошую работу за границей. Они соглашаются и в итоге оказываются в таких же условиях», — добавила собеседница агентства.