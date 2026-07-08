Космонавт Фибек рассказал, каким видит будущее Марса

«Думаю, будут исследовательские станции — как сейчас в Антарктиде, где ученые живут и работают. Но массовой колонизации Марса, на мой взгляд, не будет. В этом нет смысла. У нас есть прекрасная Земля — лучше заботиться о ней», — сказал Фибек.