Космонавт Фибек рассказал, каким видит будущее Марса

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек рассказал в интервью РИА Новости, каким он видит будущее Марса.
На вопрос, сможет ли человечество когда-нибудь создать колонию на Марсе или на других планетах, собеседник агентства заявил, что не верит в это.
«Думаю, будут исследовательские станции — как сейчас в Антарктиде, где ученые живут и работают. Но массовой колонизации Марса, на мой взгляд, не будет. В этом нет смысла. У нас есть прекрасная Земля — лучше заботиться о ней», — сказал Фибек.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.