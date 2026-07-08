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Космонавт Фибек рассказал, каким видит будущее Марса

Австрийский космонавт Фибек не верит в возможность колонизации Марса.

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек рассказал в интервью РИА Новости, каким он видит будущее Марса.

На вопрос, сможет ли человечество когда-нибудь создать колонию на Марсе или на других планетах, собеседник агентства заявил, что не верит в это.

«Думаю, будут исследовательские станции — как сейчас в Антарктиде, где ученые живут и работают. Но массовой колонизации Марса, на мой взгляд, не будет. В этом нет смысла. У нас есть прекрасная Земля — лучше заботиться о ней», — сказал Фибек.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.

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