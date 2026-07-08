Румыния потребовала перепрограммировать украинские дроны на самоликвидацию

«Мы передали министру обороны Украины запрос, в котором указали, что для Румынии разумно быть уведомленной о том, что любая запущенная в Черном море дрон-система украинского производства должна быть перепрограммирована на самоликвидацию, если она по какой-либо причине или ошибке входит в румынские территориальные воды», — сказал Мируцэ на конференции в преддверии саммита НАТО, его выступление транслировалось на странице правительства Румынии в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).