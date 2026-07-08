Взрывы в Дамаске у отеля Макрона связали с возможной провокацией ГУР Украины

По данным собеседника агентства, целью такой провокации могло быть создание ситуации, при которой представители ГУР заранее предупредили бы французского лидера об угрозе и попытались представить это как спасение его жизни. При этом во французских спецслужбах, как утверждается, самостоятельно получили информацию о готовящемся нападении.
«По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки. По замыслу Буданова*, Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и “спасти ему жизнь”, — заявил источник.
До этого арабские СМИ сообщили о двух взрывах в одном из районов Дамаска неподалёку от здания Министерства туризма Сирии и отеля, где остановился президент Франции во время визита в страну.
Ранее МВД Сирии заявило об отсутствии угрозы для Макрона после взрывов в Дамаске. По данным ведомства, взрывные устройства сработали за пределами зоны безопасности вокруг гостиницы, где находился французский президент. Силовики начали расследование обстоятельств атаки.
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* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.