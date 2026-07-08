Взрывы в Дамаске у отеля Макрона связали с возможной провокацией ГУР Украины

По данным собеседника агентства, целью такой провокации могло быть создание ситуации, при которой представители ГУР заранее предупредили бы французского лидера об угрозе и попытались представить это как спасение его жизни. При этом во французских спецслужбах, как утверждается, самостоятельно получили информацию о готовящемся нападении.