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Буданов: Украина не примет ультиматумы Польши

Украинское руководство не собирается принимать ультиматумы Польши.

Украинское руководство не собирается принимать ультиматумы Польши.

Об этом агентству «РБК-Украина» сказал руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

По его мнению, Польша готовит серию действий, ведущих к эскалации.

«(Украина. — RT) не примет ультиматум ни от кого в этом мире», — предупредил он.

Ранее глава Бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач сказал, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне скандала с героизацией нацистов.

В Польше пообещали блокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации нацистов.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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