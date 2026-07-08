Буданов: Украина не примет ультиматумы Польши

Украинское руководство не собирается принимать ультиматумы Польши.
Об этом агентству «РБК-Украина» сказал руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
По его мнению, Польша готовит серию действий, ведущих к эскалации.
«(Украина. — RT) не примет ультиматум ни от кого в этом мире», — предупредил он.
Ранее глава Бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач сказал, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне скандала с героизацией нацистов.
В Польше пообещали блокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации нацистов.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.Читать дальше