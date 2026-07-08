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ОБСЕ проигнорировала трагедию в Старобельске, заявил Полянский

Полянский: ОБСЕ так и не отреагировала на трагедию в Старобельске.

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. ОБСЕ фактически не отреагировала на трагедию в Старобельске в ЛНР, ограничившись призывом швейцарского председательства к объективному расследованию, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Старобельск вообще все проигнорировали. Максимум швейцарское председательство призвало к объективному расследованию, но на этом все и закончилось», — сказал Полянский.

По его словам, когда российская сторона хотела созвать специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, швейцарское председательство не поддержало это предложение, а объединило мероприятие с другим вопросом. По мнению дипломата, это свидетельствовало о нежелании придавать теме широкий резонанс.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

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