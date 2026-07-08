ОБСЕ проигнорировала трагедию в Старобельске, заявил Полянский

По его словам, когда российская сторона хотела созвать специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, швейцарское председательство не поддержало это предложение, а объединило мероприятие с другим вопросом. По мнению дипломата, это свидетельствовало о нежелании придавать теме широкий резонанс.