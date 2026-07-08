Тысячи иракских шиитов собрались в Эн-Наджафе попрощаться с Хаменеи

Эн-Наджаф, где похоронен почитаемый шиитами зять мусульманского пророка Мухаммеда Али, считается одним из священных городов шиитов.
На кадрах видно, что тысячи людей, в том числе иракское руководство, политики, мусульманское и христианское духовенство, собрались на церемонию прощания на площади Эн-Наджафа. На прощании также присутствуют лидеры военизированных проиранских группировок и шиитского народного ополчения.
Согласно сообщению администрации аэропорта Эн-Наджафа, в связи с траурными мероприятиями он будет закрыт для полетов до 4.00 часов по местному времени (совпадает с мск) четверга, 9 июля.
Как передавало агентство новостей Ирака INA, президент Ирана Масуд Пезешкиан, который прилетел в Ирак во главе иранской делегации, выразил благодарность за «достойную позицию, занятую правительством и народом Ирака», и высоко оценил «значительные усилия и содействие», оказанное в связи с проведением траурных мероприятий по случаю кончины аятоллы Хаменеи. Пезешкиан заявил, что «глубокие узы связывают народы Ирака и Ирана».