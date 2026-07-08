Тысячи иракских шиитов собрались в Эн-Наджафе попрощаться с Хаменеи

Как передавало агентство новостей Ирака INA, президент Ирана Масуд Пезешкиан, который прилетел в Ирак во главе иранской делегации, выразил благодарность за «достойную позицию, занятую правительством и народом Ирака», и высоко оценил «значительные усилия и содействие», оказанное в связи с проведением траурных мероприятий по случаю кончины аятоллы Хаменеи. Пезешкиан заявил, что «глубокие узы связывают народы Ирака и Ирана».