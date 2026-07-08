Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3685

Количество людей, погибших в результате землетрясений в Венесуэле, возросло до 3685.
Информационную сводку опубликовал в Telergam спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
«Погибли 3685 человек, пострадали 16740, спасены 6462», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3535 человек.
Корреспондент RT Юксеалис Ринкон рассказала, что сейсмостойкость построенного при участии России ЖК «Фуэрте-Тиуна» сыграла ключевую роль в спасении жизни тысяч венесуэльцев.
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