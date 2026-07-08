Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,6 тыс. человек

Количество жертв двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 3685 человек. Число раненых достигло 16740, а из-под завалов удалось извлечь живыми 6462 человека — эта цифра остается неизменной уже четыре дня. Сводку опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в соцсети X.

Количество жертв двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 3685 человек. Число раненых достигло 16740, а из-под завалов удалось извлечь живыми 6462 человека — эта цифра остается неизменной уже четыре дня. Сводку опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в соцсети X.

Стихийное бедствие оставило без крыши над головой 17 907 жителей. Для помощи пострадавшим власти развернули 87 временных лагерей, куда доставили 9603 тонны продуктов питания и свыше 8,32 миллиона литров питьевой воды. На данный момент поддержку получили около 86,8 тысячи семей, а медицинская помощь была оказана почти 26 тысячам граждан.

Ситуация в регионе осложняется непрекращающейся сейсмической активностью: после основного удара зафиксировано уже 1076 афтершоков. В масштабной ликвидации последствий катастрофы принимают участие почти 30 тыс. сотрудников экстренных служб и более 28 тыс. волонтеров, которым помогают 4388 спасателей, прибывших из-за рубежа.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше