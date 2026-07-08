Крупнейшая в мире платформа прогнозов пересмотрела решение по слезам Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Перед началом турнира на портале был создан отдельный рынок прогнозов, в котором пользователи оценивали вероятность того, что Роналду заплачет во время чемпионата мира. Согласно условиям события, результат должен был быть признан успешным только в том случае, если слёзы футболиста были отчётливо видны на фотографии или видео, а сам игрок находился на поле или на скамейке запасных.