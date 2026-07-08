Крупнейшая в мире платформа прогнозов пересмотрела решение по слезам Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Платформа прогнозов Polymarket засчитала результат события, связанного со слезами Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата мира — 2026.
Перед началом турнира на портале был создан отдельный рынок прогнозов, в котором пользователи оценивали вероятность того, что Роналду заплачет во время чемпионата мира. Согласно условиям события, результат должен был быть признан успешным только в том случае, если слёзы футболиста были отчётливо видны на фотографии или видео, а сам игрок находился на поле или на скамейке запасных.
После поражения Португалии от Испании (0:1) в ⅛ финала турнира в социальных сетях появились кадры, на которых 41-летний футболист выглядел эмоционально подавленным. Однако первоначально Polymarket отметил исход как «нет», поскольку участники рынка не были уверены, что опубликованные изображения соответствуют установленным критериям. Решение вызвало споры среди пользователей платформы, после чего вопрос был вынесен на дополнительное рассмотрение.
В итоге Polymarket признал, что необходимые условия были выполнены, и засчитала положительный исход события.
Ранее португальский агент Паулу Барбоза высказался о Криштиану Роналду.