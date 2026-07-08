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Марочко: ВСУ направили элиту и наемников для укрепления Славянска и Краматорска

Военный эксперт отметил, что целью украинских сил является как можно дольше удерживать линию обороны.

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины для укрепления обороны Славянска и Краматорска в ДНР направило к городам элитные подразделения украинской армии и иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«По моей информации, украинское командование сейчас направило в районы Славянска и Краматорска все, что есть у украинского командования: максимальное количество и рекрутов, и наемников, и так называемых элитных служб для того, чтобы держать как можно дольше линию обороны», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что группировка войск «Юг» хорошим темпом двигается к Славянску, до него остается примерно 8−9 км.