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Источник допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Разговор об этом (Визите — Прим. ред.) ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», — сказал собеседник агентства.

В минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность отправить Уиткоффа и Кушнера в Москву в удобное время. Он добавил, что американский лидер «подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса».

Уиткофф и Кушнер посещали российскую столицу и встречались с Путиным в январе 2026 года и декабре 2025 года. До этого, в течение 2025 года, в Москве неоднократно бывал спецпосланник президента США.

В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте.

Верховный главнокомандующий обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.

Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.

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