«Здравый смысл победил»: МОК временно восстановил членство ОКР и снял все санкции с россиян

«Большая прекрасная новость. Международные федерации, которые кивали головой и говорили, что ОКР сам без прав, теперь остались без аргумента. Отечественные федерации, которые ранее участвовали в соревнованиях с ограниченным числом спортсменов, сейчас могут претендовать на полноценный допуск. Мы должны сделать всё, чтобы в 2028 году увидеть в Лос-Анджелесе большую российскую делегацию. Надеюсь, тот переговорный процесс, который начал Михаил Дегтярёв, завершится до конца и будет полное восстановление наших ребят», — сказал Свищёв RT.