«Здравый смысл победил»: МОК временно восстановил членство ОКР и снял все санкции с россиян

Исполком МОК временно восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все санкции с российских спортсменов. Однако вердикт по возвращению флага и гимна, а также по проведению международных турниров в стране пока не принят. Михаил Дегтярёв назвал решение зелёным светом на пути к полноценному восстановлению в правах отечественных атлетов. Тем не менее далеко не все уверены, что рекомендации окажут должное влияние на отдельные международные федерации.
В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) подарил надежду на скорое возвращение России на мировую арену. Принятие поправки к Олимпийской хартии об обеспечении политической нейтральности стало сигналом и намёком на близкий допуск россиян. Две недели спустя исполком подтвердил эти предположения: временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), а также рекомендовал снять все ограничения с отечественных атлетов на участие в международных соревнованиях.
Согласно тексту документа, вердикт был вынесен после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам.
Глава МОК Кирсти Ковентри объяснила, что вердикт стал продолжением позиции по статусу нейтралитета.
«Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях», — цитирует Ковентри РИА Новости.
Впрочем, рекомендации в отношении представителей официальных властей МОК пока не меняет, а вопрос о проведении соревнований в России и о возвращении флага с гимном будет обсуждаться позднее.
Тем не менее, по словам Михаила Дегтярёва, отменены все проверки на нейтральность, а спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться Международным агентством по тестированию (ITA) до восстановления РУСАДА.
«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зелёный свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению президента России», — написал министр спорта и глава ОКР в соцсетях.
По его словам, вердикт МОК значительно ускорит процесс допуска соотечественников, однако назвать работу завершённой пока нельзя.
«Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026-го, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028-м. Предстоит ещё большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК даёт чёткий сигнал: олимпийское движение должно быть вне политики», — добавил Дегтярёв.
Даже без полноценного возвращения атлетов на международную арену новость в России восприняли позитивно. Так, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе назвали её прекрасным и ярчайшим событием, дающим надежду, а почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов выразил надежду, что организация проявит волю и найдёт инструменты воздействия на федерации.
В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал заявление МОК ожидаемым.
«Очень приятно осознавать, что атлеты не будут страдать из-за конъюнктурных политических решений», — цитирует его РИА Новости.
Столь же ожидаемым допуск россиян назвал и Александр Жуков. По словам экс-президента ОКР, следующим логичным шагом должно стать возвращение флага и гимна. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв уверен, что теперь для отечественных атлетов открывается окно возможностей.
«Большая прекрасная новость. Международные федерации, которые кивали головой и говорили, что ОКР сам без прав, теперь остались без аргумента. Отечественные федерации, которые ранее участвовали в соревнованиях с ограниченным числом спортсменов, сейчас могут претендовать на полноценный допуск. Мы должны сделать всё, чтобы в 2028 году увидеть в Лос-Анджелесе большую российскую делегацию. Надеюсь, тот переговорный процесс, который начал Михаил Дегтярёв, завершится до конца и будет полное восстановление наших ребят», — сказал Свищёв RT.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вердикт победой здравого смысла. «Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!» — написала она в соцсетях.
Однако далеко не все настроены столь оптимистично. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко признался в сдержанном оптимизме, поскольку видит огромное количество проблем, которые новость от МОК не решает.
Комментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова уверены, что отдельные федерации продолжат сопротивляться и всячески препятствовать участию соотечественников.
Обозреватель RT Елена Вайцеховская, со своей стороны, подчеркнула, что Ковентри и коллеги обезопасили себя от возможных исков и дали чётко понять: решение по реальному допуску российских атлетов на мировую арену всё равно останется за международными федерациями.
«С учётом того что следующая сессия состоится только осенью, сейчас у организации есть время понаблюдать за тенденциями и настроениями упомянутых федераций. И принять по восстановлению ОКР уже окончательное решение (не исключено, что диаметрально отличное от текущего). Что-то мешает безоговорочно встать на позицию “лёд тронулся”. В конце концов у нас уже была возможность понять, чего стоят рекомендации МОК», — написала Вайцеховская в соцсетях.
Несмотря на то что спортивный директор организации Пьер Дюкрей выразил надежду, что федерации прислушаются к рекомендациям и обеспечат атлетам возможность отбора на Олимпийские игры, далеко не все готовы менять свою политику. Так, глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин уже подчеркнул, что позиция в отношении отстранения россиян остаётся неизменной.