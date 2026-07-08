«Все дела переделали»: в МИД России высказались о призыве Украины к МОК

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на призыв Олимпийского комитета Украины пересмотреть решение Международного олимпийского комитета об отмене санкций в отношении России.
Дипломат упомянула недавнее покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и убийство Анастасии Березовской, которую считают исполнительницей теракта.
«В рейхе 404 проснулись. в натовский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала Захарова в телеграмм-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что 7 июля 2026 года МОК временно снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Решение принято на фоне старта квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года.