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39-летний Джокович в пяти сетах обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026

39-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона — 2026.

39-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона — 2026.

В четвертьфинале 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах.

Седьмой сеяный в матче с четвёртой ракеткой мира одержал победу со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Встреча продолжалась 5 часов 15 минут.

За матч серб выполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Оже-Альяссима 29 подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с первой ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Янником Синнером из Италии.

Ранее Арина Соболенко призналась, что после вылета с Уимблдона хочет напиться и забыть о теннисе.

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