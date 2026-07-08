РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.
Об этом РИА Новости заявил диписточник.
«Речь идёт о ближайшем времени», — сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине.
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