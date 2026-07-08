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РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.

Об этом РИА Новости заявил диписточник.

«Речь идёт о ближайшем времени», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил посредничество Уиткоффа и Кушнера по Украине.

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