Роспотребнадзор рассказал, как организовать безопасный семейный пикник

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россиянам для организации безопасного семейного пикника рекомендуется покупать продукты в стационарных точках торговли, где соблюдаются санитарные требования, еду с собой лучше упаковывать в пищевую пленку или контейнеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.
«Собираясь на пикник с семьей, покупайте продукты в стационарных точках, где соблюдаются санитарные нормы. Не приобретайте мясо и другие товары в местах стихийной торговли или без сопроводительных документов. Овощи и фрукты мойте проточной водой заранее дома, берите их целыми, а для нарезки на природе используйте отдельную чистую доску и нож», — порекомендовали в ведомстве.
Перевозить еду лучше всего в сумках-холодильниках, разделив сырые и готовые продукты. Также следует защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных, упаковывая ее в плотные пластиковые контейнеры или пищевую пленку.
«Отдыхая на природе, не забывайте о правилах личной гигиены: перед едой мойте руки с мылом. Если такой возможности нет, возьмите с собой антисептик или антибактериальные салфетки», — добавили в Роспотребнадзоре.
Если пикник планируется у воды, необходимо следить за тем, чтобы дети не глотали воду из водоема. Для защиты от комаров и клещей можно использовать репелленты и надеть закрытую одежду, напомнили в ведомстве.