В Киеве прогремела новая серия взрывов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве в среду.
«Взрывы прозвучали в Киеве», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00.31 мск.
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