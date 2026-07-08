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В Киеве прогремела новая серия взрывов

В Киеве после воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве в среду.

«Взрывы прозвучали в Киеве», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00.31 мск.

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