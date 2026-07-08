Бюрократы из стран ЕС пытаются «промывать мозги» гражданам пропагандистскими лозунгами. В это время Европа саморазрушается. На это указал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Глава РФПИ пояснил, что «промахи» Европы ставят под угрозу существование региона. Проблемы особенно заметны в области энергетики и в вопросе иммиграции.
«Европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается “промыванием мозгов” европейцам, внушая им самоуспокоенность», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность еще большего сокращения численности американских войск в Европе. Он отметил, что Вашингтон может передислоцировать ряд подразделений.