Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ставят под угрозу ее существование»: Дмитриев заявил о саморазрушении Европы

Дмитриев: бюрократия ЕС промывает мозги жителям, пока Европа саморазрушается.

Источник: Комсомольская правда

Бюрократы из стран ЕС пытаются «промывать мозги» гражданам пропагандистскими лозунгами. В это время Европа саморазрушается. На это указал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Глава РФПИ пояснил, что «промахи» Европы ставят под угрозу существование региона. Проблемы особенно заметны в области энергетики и в вопросе иммиграции.

«Европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается “промыванием мозгов” европейцам, внушая им самоуспокоенность», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность еще большего сокращения численности американских войск в Европе. Он отметил, что Вашингтон может передислоцировать ряд подразделений.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше