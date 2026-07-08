Священник рассказал о духовном смысле Дня семьи, любви и верности

«Самое удивительное, что после выбора, который сделал князь Петр, народ и бояре, раскаявшись, снова приглашают Петра на княжение, но уже вместе с любимой супругой княгиней Февронией. Этот исторический пример показывает, что приоритет истинно духовного начала над материальным благополучием в конечном итоге всегда приносит счастье как отдельно взятой семье, так и всему народу», — заключил собеседник агентства.