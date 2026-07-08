США возобновили удары по Ирану

«Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана», — говорится в сообщении.
Как сообщают иранские СМИ, семь взрывов произошли в городе Сирик на юге страны, по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм.
В Пентагоне уточнили, что удары по Ирану стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники информировала, что катарский танкер Al Rakayyat, следовавший через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, подвергся атаке после неоднократных предупреждений. Согласно данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), снаряд поразил левый борт танкера, что привело к возгоранию на судне.
Американский чиновник, чьи слова приводит журналист портала Axios Барак Равид, назвал атаку неприемлемой и предупредил, что она повлечет за собой «последствия».
Во вторник минфин США объявил об аннулировании с 7 июля лицензии на проведение сделок с иранской нефтью, выданной 22 июня. Ведомство также предписало до 17 июля свернуть все ранее заключенные контракты.
В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает прекращение огня на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие. Вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны проведут переговоры по этому вопросу в течение 60 дней. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.