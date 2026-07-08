США возобновили удары по Ирану

В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает прекращение огня на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.