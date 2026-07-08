Миронов: допуск россиян на соревнования вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе

«Сегодняшнее решение — лишь рекомендация, а не требование к федерациям и ассоциациям по отдельным видам спорта. К тому же решение временное, то есть в любой момент его могут отменить в случае давления на МОК. А такое давление, уверен, будет, ведь даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе», — сказал Миронов в разговоре с РИА Новости.