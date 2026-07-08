Миронов: допуск россиян на соревнования вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что даже временное смягчение ограничений в отношении российских спортсменов вызовет резкую реакцию у части западных политических кругов.
«Сегодняшнее решение — лишь рекомендация, а не требование к федерациям и ассоциациям по отдельным видам спорта. К тому же решение временное, то есть в любой момент его могут отменить в случае давления на МОК. А такое давление, уверен, будет, ведь даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе», — сказал Миронов в разговоре с РИА Новости.
При этом Миронов отметил, что решение МОК всё же можно рассматривать как определённый тактический успех, поскольку на этот раз вопрос касается не отдельных видов спорта и юношеских соревнований, а национального олимпийского комитета всей страны.
Глава думской фракции с иронией предположил, что можно было бы пошутить о том, будто президент США Дональд Трамп после разговора с главой России Владимиром Путиным связался с Кирсти Ковентри и убедил её вернуть российских спортсменов. Однако, по словам политика, говорить о полной победе России пока преждевременно.
Глава «Справедливой России» отметил, что о настоящем успехе можно будет говорить только после возвращения российских спортсменов на международные соревнования на равных условиях — с флагом и гимном. На данный момент, подчеркнул Миронов, этого не произошло.
Добавим, что восстановление Олимпийского комитета России является временным. Ожидается, что оно станет постоянным после того, как будет признано соответствие РУСАДА кодексу WADA.
Ранее Олимпийский чемпион Майоров назвал решение МОК по ОКР благоразумным.