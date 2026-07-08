Рособрнадзор: 149 тысяч планируют пересдать как минимум один предмет ЕГЭ

Около 149 тыс. выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 8 и 9 июля.
Об этом РИА Новости заявили представители Рособрнадзора.
«В 2026 году заявления на пересдачу одного из предметов подали около 149 тыс. человек», — сообщила пресс-служба ведомства.
Больше всего в текущем году пересдают обществознание — 33 тыс.
Ранее педагог, блогер, писатель Татьяна Гартман рассказала, что время подготовки к ЕГЭ рассчитывается индивидуально, но в среднем начинать стоит после сдачи ОГЭ в девятом классе.