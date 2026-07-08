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Мэр Киева заявил об ударе баллистическими ударами по городу

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. По его словам, под удар попали складские помещения в Деснянском районе и нежилое здание в Святошинском районе города. Здания охвачены огнем, написал он в Telegram. О пострадавших не сообщается.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. По его словам, под удар попали складские помещения в Деснянском районе и нежилое здание в Святошинском районе города. Здания охвачены огнем, написал он в Telegram. О пострадавших не сообщается.

О взрывах в Киеве также сообщило украинское издание «Общественное». данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в столице объявили в 00:31 мск. Сигналы опасности также прозвучали в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В российском Минобороны к этому моменту не сообщали об ударах по Киеву. В последний раз ведомство отчитывалось об атаке на украинскую столицу в понедельник. Тогда в Минобороны заявляли, что целями ударов стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливно-энергетического сектора (ТЭК).

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