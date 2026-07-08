Запорожская область частично осталась без света из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Частичное отключение электроснабжения фиксируется в Запорожской области из-за атаки со стороны ВСУ на энергосистему региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«️В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — написал Балицкий в канале на платформе «Макс».
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