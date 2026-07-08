Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Украины с просьбой пересмотреть решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций в отношении России. Захарова отметила, что киевский режим, видимо, переделал все дела, включая убийство в Монако, и теперь, наконец, взялся за спорт.
«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — отметила Захарова в своем официальном Telegram-канале.
Ранее исполком МОК принял решение о восстановлении прав Олимпийского комитета России.
Накануне также стало известно, что ФИФА также обсудит допуск российских сборных и клубов к международным соревнованиям.