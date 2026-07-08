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Захарова высмеяла призывы Киева пересмотреть решение МОК

Захарова прокомментировала призывы Украины пересмотреть решение МОК о снятии санкций в отношении России.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Украины с просьбой пересмотреть решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций в отношении России. Захарова отметила, что киевский режим, видимо, переделал все дела, включая убийство в Монако, и теперь, наконец, взялся за спорт.

«В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — отметила Захарова в своем официальном Telegram-канале.

Ранее исполком МОК принял решение о восстановлении прав Олимпийского комитета России.

Накануне также стало известно, что ФИФА также обсудит допуск российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

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