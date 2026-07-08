В Запорожской области после атаки ВСУ частично отключено электроснабжение

В результате атаки ВСУ в Запорожской области фиксируют частичное отключение электроснабжения, заявил губернатор Евгений Балицкий.
«Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — уведомил он в MAX.
Ранее мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Энергодаре в Запорожской области.
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