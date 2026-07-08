Месси снова сделал это: Аргентина проигрывала 0:2, но спаслась и вырвала победу у Египта в компенсированное время на ЧМ

Аргентина вырвала победу у Египта в компенсированное время и вышла в четвертьфинал мундиаля. Команда Лионеля Скалони слишком расслабленно действовала в дебюте и позволила Яссеру Ибрахиму открыть счёт после розыгрыша углового. А в середине второго тайма не справилась с контратакой соперника и дала Мостафе Зико увеличить преимущество. Однако в концовке перешла на навесы и за 13 минут перевернула игру благодаря точным ударам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса. При этом решающая атака альбиселесте началась с ошибки Салаха в чужой штрафной, а завершилась шикарным навесом Лаутаро Мартинеса.
Аргентина в преддверии плей-офф выглядела практически неуязвимой. На стадии группового этапа она одержала три победы и забила девять мячей. Однако первый же соперник в матчах на вылет — Кабо-Верде — обнажил слабые места команды и её уязвимость. Дебютанты первенства планеты чуть не выбили действующих чемпионов и уступили только в дополнительное время.
При этом главный тренер сборной Лионель Скалони не увидел в произошедшем ничего страшного.
«У Испании тоже есть трудности. Ни одна команда не смогла сохранить форму, которую показывала до ЧМ… Мы демонстрируем приемлемый уровень. Египет — хороший соперник. Это очень хорошая команда. У них есть опытные исполнители и тренер, который работает с ними уже долгое время», — цитирует специалиста ESPN.
Далее их ждало противостояние с ещё одним уступающим в классе оппонентом — египтянами. «Фараонам» в отличие от аргентинцев нечего было терять. Впервые в истории преодолев раунд плей-офф на мундиале, они уже прыгнули выше головы. А теперь могли сотворить громкую сенсацию. В случае же поражения никто бы их не упрекнул.
Правда, исход во многом зависел от формы Мохамеда Салаха. В игре последнего тура группового этапа с Ираном он получил мышечную травму. Однако в противостоянии с Австралией провёл на поле все 120 минут и даже реализовал послематчевый пенальти ударом паненкой. Но в СМИ писали о том, что форвард «Ливерпуля» якобы не может полноценно набирать скорость.
У альбиселесте под вопросом было участие Факундо Медины и Николаса Гонсалеса.
Вопреки ожиданиям, африканская дружина начала встречу активнее. Она забрала мяч под свой контроль и фактически заперла маститых оппонентов на их половине. Те почти не могли перебраться в атаку. Запомнился лишь эпизод, когда Родриго Де Пауль из явного офсайда выполнил хороший прострел на партнёра, но тот не попал в створ с пары метров.
Зато давление египтян принесло свои плоды уже на 15-й минуте. После подачи Марвана Аттия с правого фланга Яссер Ибрахим перевесил в воздухе Лисандро Мартинеса и спокойно отправил снаряд в дальний угол с линии вратарской. Этот удар в створ остался для них единственным до перерыва.
Действующие чемпионы сразу взялись за дело и быстро заработали пенальти. Хессем Хассан не уследил за подключением Николаса Тальяфико в штрафную по левому краю и ударил его по ноге. Арбитр сразу указал на точку. Взялся же исполнить его, разумеется, Месси. В этот миг все вспомнили, как он в аналогичной ситуации не забил австрийцам на групповом этапе. Никто не верил, что легенда опять допустит такую ошибку.
Однако Месси пробил неудачно — в правый от себя угол на удобной высоте для вратаря, и тот спас соперников. Таким образом, Лионель стал первым футболистом в истории, не реализовавшим два пенальти на одном первенстве планеты. В общей же сложности он реализовал на мундиалях только половину — два из четырёх.
Мостафа Шобейр после этого поймал кураж и продолжил творить чудеса. Практически тут же Алексис Мак Аллистер, воспользовавшись подачей справа, пробил головой в упор, но голкипер проявил чудеса реакции. Незадолго до перерыва уже Хулиан Альварес катил мяч в дальний угол низом с нескольких метров, но Шобейр дотянулся до него кончиками пальцев. А в эпизоде, когда и он был бессилен, Месси прямым ударом со стандарта угодил в штангу. Но Мостафа видел, что снаряд летит мимо и специально не трогал его.
Второй тайм тоже начался с атак альбиселесте. Например, запомнился выстрел Де Пауля метров с двадцати, с которым спокойно справился Шойбер. Но в целом «фараоны» оборонялись ещё более дисциплинированно. Фавориты практически не проникали в чужую штрафную.
Кроме того, африканская дружина пыталась и сама при случае организовывать контратаки. А по истечении часа даже удвоила преимущество. Подопечные Хоссама Хассана совершили отбор на своей половине. Хессем Хассан протащил мяч на чужую половину и нашёл слева Салаха. А завершил выпад точным ударом Зико. Однако арбитры, изучив повтор, отменили гол. Выяснилось, что Аттия отобрал мяч возле собственной лицевой с нарушением правил.
Вскоре египтяне всё-таки добились своего после подачи чужого углового. Причём в атаке поучаствовали те же люди. Салах устоял на ногах, несмотря на толчок в спину, и выполнил пас направо. Хассан легко проник в штрафную и сделал идеальный прострел на Зико. На этот раз рефери указал на центр.
Пропустив второй, аргентинцы будто находились в состоянии грогги. Складывалось впечатление, что спастись им не удастся, тем более во втором тайме Шойбера до поры тревожили нечасто.
Однако действующие чемпионы не были бы собой, если бы опустили руки. Тем более Скалони мгновенно отреагировал и бросил в бой сразу двух свежих нападающих — Николаса Гонсалеса и Лаутаро Мартинеса. Вперёд пошёл и высокий центральный защитник Кристиан Ромеро. Соперники же фактически перестроились на схему с шестью защитниками.
Но то, что произошло в концовке, невозможно объяснить законами логики. Отрадно, что партнёров повёл за собой Месси, который был близок к тому, чтобы по примеру Криштиану Роналду попрощаться со сборной после ⅛ финала. Именно он положил начало камбэку. Капитан выполнил отличный навес справа, и как раз набежавший Ромеро вколотил снаряд головой в сетку. Шойбер почти выручил и тут, но мяч от его рук отскочил в угол.
«Фараоны» окончательно прижались к своим воротам и действовали на отбой. А альбиселесте почувствовала запах крови и быстро добилась своего. На 83-й минуте Месси сам восстановил равновесие. Он воспользовался скидкой Гонсало Монтьеля и слёту отправил снаряд в сетку. Шойбер перевёл мяч в перекладину, но от неё тот залетел в ворота.
Таким образом, форвард «Интер Майами» отметился восьмым голом на текущем турнире и единолично возглавил гонку бомбардиров. Попутно он повторил рекорд Гильермо Стабиле по количеству мячей на отдельно взятом мундиале для сборной Аргентины. Наконец, записал себе в актив 21-й гол на ЧМ и стал первым футболистом, забившим в шести матчах плей-офф первенства мира подряд.
Развязка же наступила в компенсированное время, когда египтяне неожиданно помчались вперёд. На 92-й минуте латиноамериканцы воспользовались этим и провели стремительную контратаку. Лаутаро Мартинес выполнил подачу справа, а Энцо Фернандес спокойно пробил головой в дальний угол. Оппоненты апеллировали к судье, пытаясь доказать, что Альварес, совершая отбор, наступил на ногу оппоненту, но тот не прислушался. Причём потерю совершил Салах.
Таким образом, действующие чемпионы с огромным трудом пробились в четвертьфинал. Более того, одержали самую позднюю волевую победу в истории ЧМ со счёта 0:2 без учёта дополнительного времени.