Месси снова сделал это: Аргентина проигрывала 0:2, но спаслась и вырвала победу у Египта в компенсированное время на ЧМ

Мостафа Шобейр после этого поймал кураж и продолжил творить чудеса. Практически тут же Алексис Мак Аллистер, воспользовавшись подачей справа, пробил головой в упор, но голкипер проявил чудеса реакции. Незадолго до перерыва уже Хулиан Альварес катил мяч в дальний угол низом с нескольких метров, но Шобейр дотянулся до него кончиками пальцев. А в эпизоде, когда и он был бессилен, Месси прямым ударом со стандарта угодил в штангу. Но Мостафа видел, что снаряд летит мимо и специально не трогал его.