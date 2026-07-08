Комбат Агалу: ВСУ вели боевые действия в Константиновке под видом гражданских

«Противник ночью пытался зайти в форме. Также у них были определенные точки, где они переодевались в гражданскую одежду. Действовали, получается, по гражданке. У нас бойцы сразу же замечали, что это противник идет. Они ходили наголо выбритые, аккуратные, опрятные были, и ребята наши это замечали, задерживали. Некоторые пытались бежать, но ребята сразу подавляли силу противника», — отметил Агалу.