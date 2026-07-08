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Комбат Агалу: ВСУ вели боевые действия в Константиновке под видом гражданских

По словам военнослужащего, российские бойцы сразу подавляли силу противника.

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Личный состав Вооруженных сил Украины предпринимал попытки вести боевые действия в Константиновке ДНР под видом гражданских людей, заявил ТАСС командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

«Противник ночью пытался зайти в форме. Также у них были определенные точки, где они переодевались в гражданскую одежду. Действовали, получается, по гражданке. У нас бойцы сразу же замечали, что это противник идет. Они ходили наголо выбритые, аккуратные, опрятные были, и ребята наши это замечали, задерживали. Некоторые пытались бежать, но ребята сразу подавляли силу противника», — отметил Агалу.

3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Константиновки в ДНР военнослужащими Южной группировки войск.