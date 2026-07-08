Иран обвинил США в нарушении Исламабадского меморандума о взаимопонимании

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская сторона, атаковав республику, нарушила пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
Об этом пишет Fars.
«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключённого в Исламабаде», — сказал Гарибабади.
Ранее Соединённые Штаты начали серию ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше