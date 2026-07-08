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Иран обвинил США в нарушении Исламабадского меморандума о взаимопонимании

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская сторона, атаковав республику, нарушила пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская сторона, атаковав республику, нарушила пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Об этом пишет Fars.

«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключённого в Исламабаде», — сказал Гарибабади.

Ранее Соединённые Штаты начали серию ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

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