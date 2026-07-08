Тегеран обвинил Вашингтон в срыве Исламабадского меморандума

Гарибабади подчеркнул, что за последние три недели Соединенные Штаты уже неоднократно допускали нарушения условий меморандума, однако нынешний удар стал наиболее вопиющим случаем. Иранская сторона расценивает действия Вашингтона как эскалацию, ведущую к дестабилизации обстановки в регионе. Официальный Тегеран не уточняет, какие именно ответные шаги последуют, но уже заявил о намерении поднять вопрос о нарушении на международных площадках.