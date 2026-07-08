Тегеран обвинил Вашингтон в срыве Исламабадского меморандума

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении Исламабадского меморандума о взаимопонимании. По словам дипломата, американская военная атака на Иран является грубым попранием первого и второго пунктов документа, подписанного в пакистанской столице. Об этом сообщает агентство Fars.
Гарибабади подчеркнул, что за последние три недели Соединенные Штаты уже неоднократно допускали нарушения условий меморандума, однако нынешний удар стал наиболее вопиющим случаем. Иранская сторона расценивает действия Вашингтона как эскалацию, ведущую к дестабилизации обстановки в регионе. Официальный Тегеран не уточняет, какие именно ответные шаги последуют, но уже заявил о намерении поднять вопрос о нарушении на международных площадках.
Предыдущая серия ударов была нанесена Центральным командованием ВС США (CENTCOM) по иранским объектам. В Пентагоне заявили, что атака стала ответом на действия исламской республики против трех гражданских судов в Ормузском проливе. В Тегеране эти обвинения отвергают, называя их предлогом для агрессии.
Детали Исламабадского меморандума официально не раскрываются, однако известно, что он касался вопросов безопасности и деэскалации в зоне Персидского залива. Иран уже передал жалобу в Совет Безопасности ООН, требуя осудить действия США.
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