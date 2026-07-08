СМИ: Трамп едет в Анкару для разноса Европы

По данным издания, главным яблоком раздора станут разногласия по Украине и обязательствам в рамках НАТО. Трамп, как пишет Pravda, не собирается смягчать тон и, вероятно, просто отчитает европейских партнеров, если они не примут его условия.
Журналисты отмечают, что итогом такого жесткого диалога может стать ухудшение позиций самой Европы, которая рискует остаться без поддержки Вашингтона в ключевых вопросах безопасности. В материале подчеркивается, что стороны могут вообще не прийти к общему знаменателю, а эмоциональная перепалка лишь усугубит кризис доверия внутри блока.
Официальный Белый дом пока не комментирует эти прогнозы, однако ранее Трамп неоднократно требовал от европейских членов НАТО увеличить оборонные расходы и ужесточить позицию по отношению к Москве. Аналитики сходятся во мнении, что анкарский саммит станет проверкой на прочность для трансатлантического единства.
Читайте также: Тегеран обвинил Вашингтон в срыве Исламабадского меморандума.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!