СМИ: Трамп едет в Анкару для разноса Европы

Журналисты отмечают, что итогом такого жесткого диалога может стать ухудшение позиций самой Европы, которая рискует остаться без поддержки Вашингтона в ключевых вопросах безопасности. В материале подчеркивается, что стороны могут вообще не прийти к общему знаменателю, а эмоциональная перепалка лишь усугубит кризис доверия внутри блока.