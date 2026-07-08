Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в среду, 8 июля, прокомментировала жалобы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины на решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции со спортсменов из России.
7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Портал «Страна.ua» же сообщил, что НОК Украины призвал МОК пересмотреть данное решение.
— В рейхе проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, затем закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться, — заявила дипломат в Telegram-канале.
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций МОК о снятии санкций со спортсменов из РФ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК о восстановлении в правах Олимпийского комитета России стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.