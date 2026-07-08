В рейхе проснулись: Захарова прокомментировала жалобы Киева на решение МОК по РФ

— В рейхе проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, затем закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться, — заявила дипломат в Telegram-канале.