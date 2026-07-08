Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что БПЛА поставляются в Киев со всей Европы.
«И, конечно, все эти технологии поставляются в Киев со всей Европы», — сказал он Die Weltwoche.
Представитель Кремля отметил, что Россия в состоянии дать ответ.
Ранее Песков говорил, что СВО продолжается как настоящая война при участии Запада на стороне Киева.
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