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Песков: БПЛА поставляются в Киев со всей Европы

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что БПЛА поставляются в Киев со всей Европы.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что БПЛА поставляются в Киев со всей Европы.

«И, конечно, все эти технологии поставляются в Киев со всей Европы», — сказал он Die Weltwoche.

Представитель Кремля отметил, что Россия в состоянии дать ответ.

Ранее Песков говорил, что СВО продолжается как настоящая война при участии Запада на стороне Киева.

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