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Швейцария в серии пенальти обыграла Колумбию и впервые за 72 года вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Сборная Швейцарии взяла верх над Колумбией в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Швейцарии взяла верх над Колумбией в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

В основное и дополнительное время команды ни разу не сумели отличиться.

Европейская команда имела небольшое территориальное преимущество (53—47% владения мячом), однако южноамериканцы чаще угрожали воротам соперника (15 — 7 по ударам (3 — 2 в створ)).

В серии послематчевых пенальти швейцарцы оказались точнее со счётом 4:3, а решающий удар нанёс Рубен Варгас.

Таким образом, сборная Швейцарии впервые за 72 года пробилась в четвертьфинальную стадию чемпионатов мира. В следующем матче подопечные Мурата Якина встретятся с командой Аргентины, которая ранее взяла верх над сборной Египта.

Ранее тренер сборной Египта заявил, что Аргентину не хотели лишать шансов на защиту титула ЧМ из-за Месси.