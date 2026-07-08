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Марочко: Киеву важно удержать Славянск и Краматорск в период саммита НАТО

Владимиру Зеленскому необходимо показать Западу, что у ВСУ «все нормально», считает военный эксперт.

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому важно удержать контроль над Славянском и Краматорском в ДНР в дни саммита НАТО и показать Западу, что у украинской армии в зоне спецоперации «все нормально и стабильно», считает военный эксперт Андрей Марочко.

«Пока длится саммит НАТО Зеленский пытается как-то еще убедить своих западных коллег в том, что у них все нормально и стабильно. Поставлена задача не допустить прорыва наших войск на рубежах Славянска и Краматорска», — сказал Марочко корреспонденту ТАСС.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что командование ВСУ для укрепления обороны Славянска и Краматорска направило к городам элитные подразделения украинской армии и иностранных наемников.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре 7−8 июля.

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