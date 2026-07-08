Марочко: Киеву важно удержать Славянск и Краматорск в период саммита НАТО

«Пока длится саммит НАТО Зеленский пытается как-то еще убедить своих западных коллег в том, что у них все нормально и стабильно. Поставлена задача не допустить прорыва наших войск на рубежах Славянска и Краматорска», — сказал Марочко корреспонденту ТАСС.